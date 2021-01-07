"Манчестер Сити" считает себя фаворитом в борьбе за Месси

Капитан "Барселоны" Лионель Месси по-прежнему не определился со своим будущим.

По сведениям The Telegraph, в "Манчестер Сити" уверены, что если аргентинец решит сменить клуб, то именно они являются фаворитами на его подписание.

Напомним, что действующее соглашение Месси с "Барсой" истекает летом 2021 года. Ранее сообщалось, что в услугах аргентинца также заинтересован ПСЖ.

В этом сезоне Месси провел 20 матчей, в которых забил 12 голов и четыре ассиста.

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