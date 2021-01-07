"Манчестер Сити" считает себя фаворитом в борьбе за Месси

Теги манчестер ситибарселоналионель месси

"Манчестер Сити" считает себя фаворитом в борьбе за Месси

Капитан "Барселоны" Лионель Месси по-прежнему не определился со своим будущим.

По сведениям The Telegraph, в "Манчестер Сити" уверены, что если аргентинец решит сменить клуб, то именно они являются фаворитами на его подписание.

Напомним, что действующее соглашение Месси с "Барсой" истекает летом 2021 года. Ранее сообщалось, что в услугах аргентинца также заинтересован ПСЖ.

В этом сезоне Месси провел 20 матчей, в которых забил 12 голов и четыре ассиста.

Читайте также: "Манчестер Сити" предложил де Брюйне зарплату ниже из-за возможного трансфера Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Фелиш - самый дорогой футболист Ла Лиги. Месси - третий

Фелиш - самый дорогой футболист Ла Лиги. Месси - третий

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов