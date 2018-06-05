"Манчестер Сити" сделает "Наполи" новое предложение по Жоржиньо

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"Манчестер Сити" сделает "Наполи" новое предложение по Жоржиньо

"Манчестер Сити" по-прежнему хочет купить бразильского полузащитника "Наполи" Жоржиньо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за футболиста 48 миллионов евро плюс еще два миллиона в виде бонусов. Прежнее предложение "горожан" составляло 45+5 миллионов и оно было отклонено.

Ранее сообщалось, что "Наполи" оценивает 26-летнего Жоржиньо в 60 миллионов евро.

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