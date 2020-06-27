"Манчестер Сити" сделает шаг на пути к новому трофею, многократный чемпион может вылететь из Бундеслиги, а у "Барсы" все сложно: анонсируем самые интресные поединки выходных

"Вердер" – "Кельн"

27 июня, 16:30. Бремен, "Везерштадион"



"Унион Берлин" – "Фортуна"

27 июня, 16:30. Берлин, "Стадион ан дер Альтен Фёрстерай"

Кто вылетит?

Бременский "Вердер" близок к провалу. "Музыканты" находятся в шаге от вылета из Бундеслиги, занимая предпоследнее 17 место в турнирной таблице. Отставание от "Фортуны" составляет 2 очка, но команда из Дюссельдорфа в заключительном туре чемпионата сыграет против "Униона", который уже не имеет турнирных задач, поскольку гарантировал себе место в элите на следующий сезон. Ситуацию, в которой оказался 4-кратный чемпион Германии, можно назвать патовой. По сути, "музыкантов" устроит только победа над "Кельном" и поражение "Фортуны" от "Униона" в параллельном матче, ведь "Вердер" еще и имеет худшую разницу голов, чем у главного конкурента (на 4 мяча). Любой другой результат в одном из двух матчей отправит "музыкантов" во Вторую Бундеслигу, а Фортуна играть переходные поединки. Матч против "Кельна" станет последним в Бундеслиге для знаменитого форварда "Вердера". 41-летний Клаудио Писарро завершит карьеру по окончании текущего сезона. Перуанец в течение многих лет был лидером "музыкантов", но их совместная эпоха может завершиться трагически. Безусловно, Писарро сделает все, чтобы все же оставить "Вердер" в элитном дивизионе, но тут уже не все зависит от легендарного форварда. Одним словом, сегодня в Германии разыграют настоящую драму, но счастливый конец будет только в одном городе – Бремене или Дюссельдорфе.



"Сельта" – "Барселона"

27 июня, 18:00. Виго, "Балаидос"

После потери очков в поединке с "Севильей", "Барселона" отдала "Реалу" лидерство в турнирной таблице. При равном количестве очков мадридцы опережают "сине-гранатовых" по дополнительным показателям. Очного матча против "Реала" у "барсиков" уже не будет, потому больше нельзя терять очки! Подопечных Кике Сетьена ожидают 7 финалов, а первым из них станет поединок против "Сельты". В первом круге каталонцы легко разбили галисийцев (4:1), но в прошлом сезоне "Сельта" дома обыграла "Барселону" со счетом 2:0. Поражение в Виго может стать роковым для "Кулес", ведь Реал в 32-м туре сыграет против "Эспаньола" – главного аутсайдера Примеры, который уверенно идет на вылет. Если подопечные Зидана еще могут где-то разок оступиться, то рассчитывать на две осечки "бланкос" в шести матчах – слишком безрассудно (хотя, конечно, это возможно). "Барселоне" не поможет дисквалифицированный Серхио Бускетс, а также травмированные Дембеле и Де Йонг. Вероятно, не сыграет и Артур, который, по слухам, как раз на этих выходных завершит свой переход в "Ювентус".

"Милан" – "Рома"

28 июня, 18:15. Милан, "Сан-Сиро"

Данный матч станет центральным в 28-м туре Серии "А". "Милан" и "Рома" мечтают о месте в зоне Лиги Чемпионов, но дела обеих команд оставляют желать лучшего. "Рома" идет пятой с 6-очковым отставанием от "Аталанты", а "россонери" занимают лишь 8 место, находясь за пределами еврокубковой зоны. В случае победы над столичной командой "Милан" сократит отставание от Ромы до 6-ти пунктов и похоронит надежды "волков" на ТОП-4. В первых матчах после восстановления сезона обе команды добыли разные по стилю победы. "Россонери" без особых проблем разгромили "Лечче", а вот "Рома" только в конце игры дожала "Сампдорию" благодаря роскошному дублю Эдина Джеко. 34-летний босниец остается главным бомбардиром "джалоросси", войдя в ТОП-5 снайперов в истории клуба. Безусловно, именно на Джеко будут делать ставку и на Сан-Сиро, ведь другого бомбардира такого уровня в распоряжении Паулу Фонсеки просто нет. Главной потерей Стефано Пиоли является Златан Ибрагимович, который продолжает восстановление после травмы. У "Ромы" только одна проблема – Пау Лопес все еще залечивает повреждения, но его без особого труда подменяет ветеран Антонио Миранте.



"Ньюкасл" – "Манчестер Сити"

28 июня, 20:30. Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"

"Манчестер Сити" официально лишился статуса чемпиона Англии. После поражения от "Челси" команда Хосепа Гвардиолы потеряла шансы догнать "Ливерпуль", который впервые в своей истории выиграл Премьер-лигу. Теперь подопечные Гвардиолы сохраняют шансы только на 2 титула к дополнению к уже добытому Кубку Лиги. Первый шаг "горожане" могут сделать уже сегодня – соперником в четвертьфинале Кубка Англии станет "Ньюкасл", который уже совсем скоро может посоревноваться с "Сити" в финансовых возможностях после завершения продажи клуба арабским миллиардерам. Хосеп Гвардиола практически наверняка выпустит самый сильный состав, ведь после потери чемпионства вылететь еще и из Кубка – недопустимо для амбициозных "горожан". Особое значение поединок имеет и для Стива Брюса. Наставник "Ньюкасла" прекрасно понимает, что новые владельцы стремятся пригласить другого тренера, уровень которого будет соответствовать амбициям клуба. В случае победы над "Манчестер Сити" и выхода в полуфинал Кубка Англии у Брюса будет хоть какой-то козырь, ведь сейчас его ситуация выглядит обреченной.