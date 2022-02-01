"Манчестер Сити" сделает все ради подписания Холанда, но у игрока другие приоритеты
Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен
Будущее нападающего сборной Норвегии и дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда остается неопределенным.
Как сообщает журналист издания The Athletic Сем Ли, "Манчестер Сити" заинтересован в трансфере норвежского форварда и сделает все возможное для осуществления сделки.
Но, по информации источника, "горожане" знают, что несмотря на их интерес приоритетным вариантом для самого Холанда является переход в мадридский "Реал".
В нынешнем сезоне Холанд сыграл в 14 матчей в Бундеслиге, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач.
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