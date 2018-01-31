"Манчестер Сити" сделал последнее предложение по Махрезу в размере 73 миллионов евро
"Манчестер Сити" не оставляет попыток приобрести алжирского вингера "Лестера" Рияда Махреза, сообщает Daily Mail.
Пр сведениям издания, манкунианцы отчаянно желают купить игрока в заключительный день трансферного окна и готовы заплатить за него 73 миллиона евро. Это предложение является последним для "горожан". Если оно будет отклонено, то клуб откажется от трансфера.
Сам футболист готов сменить клуб, но "Лестер" требует за него 102 миллиона евро.
При этом игроки "лис" недовольны тем, что Махрез требует своей продажи в "Сити".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Ливерпуль
|25
|50
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|25
|42
|7
|Бернли
|25
|35
|8
|Лестер Сити
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|31
|10
|Борнмут
|25
|28
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|12
|Уотфорд
|24
|26
|13
|Кристал Пэлас
|25
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|24
|16
|Хаддерсфилд Таун
|25
|24
|17
|Саутгемптон
|25
|23
|18
|Суонси Сити
|25
|23
|19
|Сток Сити
|24
|23
|20
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20