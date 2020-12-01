"Манчестер Сити" сделал предложение о трансфере аргентинского таланта

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"Манчестер Сити" сделал предложение о трансфере аргентинского таланта

"Манчестер Сити" готов купить полузащитника "Эстудиантеса" Дарио Сармьенто, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, за 17-летнего футболиста "горожане" предлагают 19 миллионов евро с учётом бонусов.

Если сделка будет согласована, то аргентинец сменит команду летом 2021 года. При чём сначала он может оказаться не в английском клубе, а в другом из холдинга "City Football Group".

Несмотря на юный возраст, Сармьенто уже провёл за основу "Эстудиантеса" 11 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 675 тысяч евро.

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