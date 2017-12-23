"Манчестер Сити" сделал предложение по Бускетсу

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"Манчестер Сити" сделал предложение по БускетсуГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не оставляет надежд переманить в свою команду полузащитника "Барселоны" Серхио Бускетса.

Клуб Гвардиолы предложил за футболиста 56 миллионов евро.

Гвардиола знаком с возможностями Серхио по работе в "Барселоне" в 2008-2012 годах.

В этом сезоне Бускетс провёл 15 матчей в чемпионате Испании, в которых забил гол и отдал две результативные передачи.

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