"Манчестер Сити" сделал предложение по Бускетсу

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не оставляет надежд переманить в свою команду полузащитника "Барселоны" Серхио Бускетса.

Клуб Гвардиолы предложил за футболиста 56 миллионов евро.

Гвардиола знаком с возможностями Серхио по работе в "Барселоне" в 2008-2012 годах.

В этом сезоне Бускетс провёл 15 матчей в чемпионате Испании, в которых забил гол и отдал две результативные передачи.

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