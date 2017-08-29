"Манчестер Сити" сделал предложение по Эвансу

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"Манчестер Сити" сделал предложение по Эвансу"Манчестер Сити" предложил за защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса более 33 миллионов евро.

Как сообщает источник, "горожане" намерены подписать футболиста как можно быстрее.

Напомним, что в услугах Эванса также заинтересован "Лестер".

В прошлом сезоне защитник сыграл в 31-м матче АПЛ, забив гол и сделав две голевых передачи.

Читайте: "Вест Бромвич" отклонил предложение "Лестера" по Эвансу | http://soccernews.ru

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3 Манчестер Сити 3 7
4 Вест Бромвич Альбион 3 7
5 Челси 3 6
6 Уотфорд 3 5
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9 Сток Сити 3 4
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