"Манчестер Сити" сделал предложение по Эвансу

"Манчестер Сити" предложил за защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса более 33 миллионов евро.

Как сообщает источник, "горожане" намерены подписать футболиста как можно быстрее.

Напомним, что в услугах Эванса также заинтересован "Лестер".

В прошлом сезоне защитник сыграл в 31-м матче АПЛ, забив гол и сделав две голевых передачи.

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