"Манчестер Сити" сделал предложение по хавбеку "Реала"

"Манчестер Сити" сделал предложение по полузащитнику мадридского "Реала" Матео Ковачичу, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что за 24-летнего хавбека "сливочных" "горожане" предложили 40 миллионов евро. Однако королевский клуб уже уведомил чемпиона Англии, что будет готов рассматривать предложения по хорвату, начиная с отметки в 50 миллионов евро.

Напомним, Зинченко покидает "Манчестер Сити". | soccernews.ru