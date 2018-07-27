"Манчестер Сити" сделал предложение по хавбеку "Реала"

1 Теги манчестер ситиреал мадридматео ковачич

"Манчестер Сити" сделал предложение по хавбеку "Реала""Манчестер Сити" сделал предложение по полузащитнику мадридского "Реала" Матео Ковачичу, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что за 24-летнего хавбека "сливочных" "горожане" предложили 40 миллионов евро. Однако королевский клуб уже уведомил чемпиона Англии, что будет готов рассматривать предложения по хорвату, начиная с отметки в 50 миллионов евро.

Напомним, Зинченко покидает "Манчестер Сити". | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Раньше кричали про 100 млн

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов

Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов