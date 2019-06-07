"Манчестер Сити" сделал предложение защитнику "Ювентуса"

Теги манчестер юнайтедювентусжоау канселутрансферы

"Манчестер Сити" сделал предложение защитнику "Ювентуса"
"Манчестер Сити" по-прежнему интересуется португальским защитником "Ювентуса" Жоау Канселу, сообщает журналиста Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб предложил футболисту пятилетний контракт с зарплатой в пять миллионов евро в год. Сумма трансфера игрока может составить 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний Канселу провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал восемь результативных передач. Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до 2023 года.

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