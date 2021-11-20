"Манчестер Сити" сделал серьёзное предложение по Френки Де Йонгу

Фото твиттер Френки де Йонга

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг может продолжить карьеру в Англии, пишет Manchester Evening News.

По информации источника, в трансфере звёздного голландца заинтересован "Манчестер Сити".

"Горожане" предложили за 24-летнего хавбека, который не хочет менять команду, 89 миллионов евро.

В текущем сезоне де Йонг сыграл за "Барсу" 13 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом действует до 2026 года.

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