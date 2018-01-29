"Манчестер Сити" сделал второе по дороговизне приобретение в своей истории

Теги манчестер ситиэмерик ляпортатлетик бильбао

"Манчестер Сити" сделал второе по дороговизне приобретение в своей историиАнглийский "Манчестер Сити" сделал второе по дороговизне приобретение в своей истории, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, игроком "горожан" стал защитник "Атлетика" из Бильбао Эмерик Ляпорт. За 23-летнего бека басков "Сити" уже перевел 65 миллионов евро, которые были прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока.

Отметим, что больше клуб из Манчестера платил только немецкому "Вольфсбургу" за полузащитника Кевина Де Брюйне - 74 миллиона евро.

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