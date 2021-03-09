"Манчестер Сити" сделал выбор между Мбаппе и Холандом

"Манчестер Сити" определился с приоритетной трансферной целью для усиления атаки, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, "горожане" отказались от идеи купить форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и сконцентрировались на подписании нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Английский клуб утратил интерес к звёздному французу из-за его финансовых требований. "Сити" не намерен нарушать зарплатную структуру.

Что касается норвежца, то его переход более реален, но велика и конкуренция в гонке за ним. Поэтому действующий лидер АПЛ имеет и запасной вариант - Ромелу Лукаку из "Интера".

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