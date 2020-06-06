"Манчестер Сити" сделал запрос "Барселоне" по трансферу Серхи Роберто

"Манчестер Сити" готов подписать хавбека "Барселоны" Серхи Роберто.

Как сообщает Mundo Deportivo, "горожане" уже сделали запрос каталонскому клубу по трансферу 28-летнего испанца. Ранее сообщалось, что Роберто готов покинуть "Барсу" только ради Хосепа Гвардиолы.

Соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Роберто один гол и два ассиста в 29 играх.

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