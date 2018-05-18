"Манчестер Сити" сделал запрос по Бускетсу

"Манчестер Сити" нацелился на покупку хавбека "Барселоны" Серхио Бускетса.

Однако как сообщает Metro, каталонцы дали понять английскому клубу, что они не собираются расставаться с одним из ведущих игроков команды.

В этом сезоне на счету Бускетса один гол и 5 ассистов в 49 матчах.

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