"Манчестер Сити" сенсационно проиграл в Юношеской лиге УЕФА
Завершились несколько матчей 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. "Манчестер Сити" неожиданно проиграл на выезде "Аталанте", "Бавария" на своем поле разгромила "Олимпиакос", загребское "Динамо" дома переиграло "Шахтер", "Атлетико" в гостях был сильнее "Байера".
"Аталанта" - "Манчестер Сити" - 1:0 (1:0)
Гол: Пикколи, 36 (с пенальти) - 1:0
"Бавария" - "Олимпиакос" - 6:0 (1:0)
Голы: Тильман, 43 - 1:0, Мейер, 48 (с пенальти) - 2:0, Мейер, 72 (с пенальти) - 3:0, Йоханссон, 77 - 4:0, Йоханссон, 78 - 5:0, Тильман, 81 - 6:0
"Динамо" Загреб - "Шахтер" - 1:0 (0:0)
Гол: Кризманич, 61 - 1:0
"Байер" - "Атлетико" - 0:2 (0:0)
Голы: Салидо, 58 - 0:1, Наварро, 88 - 0:2
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|Осер
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|Группа B
|М
|О
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|1
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|Маккаби Хайфа
|6
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|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
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|12
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|Ланс
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|8
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|2
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|О
|1
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|7
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|5
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