"Манчестер Сити" сенсационно проиграл в Юношеской лиге УЕФА

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"Манчестер Сити" сенсационно проиграл в Юношеской лиге УЕФА

Завершились несколько матчей 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. "Манчестер Сити" неожиданно проиграл на выезде "Аталанте", "Бавария" на своем поле разгромила "Олимпиакос", загребское "Динамо" дома переиграло "Шахтер", "Атлетико" в гостях был сильнее "Байера".

"Аталанта" - "Манчестер Сити" - 1:0 (1:0)
Гол: Пикколи, 36 (с пенальти) - 1:0

"Бавария" - "Олимпиакос" - 6:0 (1:0)
Голы: Тильман, 43 - 1:0, Мейер, 48 (с пенальти) - 2:0, Мейер, 72 (с пенальти) - 3:0, Йоханссон, 77 - 4:0, Йоханссон, 78 - 5:0, Тильман, 81 - 6:0

"Динамо" Загреб - "Шахтер" - 1:0 (0:0)
Гол: Кризманич, 61 - 1:0

"Байер" - "Атлетико" - 0:2 (0:0)
Голы: Салидо, 58 - 0:1, Наварро, 88 - 0:2

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