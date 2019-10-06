"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Вулверхэмптону" в матче АПЛ

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле потерпел поражение от "Вулверхэмптона". Победу гостям принес дубль Адама Траоре.

Несмотря на поражение, "горожане" сохранили второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, но их отставание от лидирующего "Ливерпуля" составляет восемь очков. "Вулверхэмптон" благодаря победе поднялся на 11-ю позицию.

"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" - 0:2 (0:0)

Голы: Траоре, 80 - 0:1, Траоре, 90+4 - 0:2

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер (Зинченко, 46), Отаменди, Фернандиньо, Сильва (Габриэл Жезус, 75), Гюндоган, Марез (Бернарду Силва, 60), Родри Эрнандес, Стерлинг, Агуэро.

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