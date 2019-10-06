"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Вулверхэмптону" в матче АПЛ
В матче 8-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле потерпел поражение от "Вулверхэмптона". Победу гостям принес дубль Адама Траоре.
Несмотря на поражение, "горожане" сохранили второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, но их отставание от лидирующего "Ливерпуля" составляет восемь очков. "Вулверхэмптон" благодаря победе поднялся на 11-ю позицию.
"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" - 0:2 (0:0)
Голы: Траоре, 80 - 0:1, Траоре, 90+4 - 0:2
"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер (Зинченко, 46), Отаменди, Фернандиньо, Сильва (Габриэл Жезус, 75), Гюндоган, Марез (Бернарду Силва, 60), Родри Эрнандес, Стерлинг, Агуэро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3