"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Вулверхэмптону" в матче АПЛ

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"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Вулверхэмптону" в матче АПЛ

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле потерпел поражение от "Вулверхэмптона". Победу гостям принес дубль Адама Траоре.

Несмотря на поражение, "горожане" сохранили второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, но их отставание от лидирующего "Ливерпуля" составляет восемь очков. "Вулверхэмптон" благодаря победе поднялся на 11-ю позицию.

"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" - 0:2 (0:0)
Голы: Траоре, 80 - 0:1, Траоре, 90+4 - 0:2

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер (Зинченко, 46), Отаменди, Фернандиньо, Сильва (Габриэл Жезус, 75), Гюндоган, Марез (Бернарду Силва, 60), Родри Эрнандес, Стерлинг, Агуэро.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Позорище, как бы МанСити этот проигрыш боком не вылез!

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Mutaloff
Mutaloff

Мне кажется,Хрыстя просто после позорища Барсы на Энфилле стал хейтером Ливерпуля и гения Клоппа.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Просто обычно фанаты Барсы являются фанатами и Гвардиолы ,ведь при нем был у них самый успешный период

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Ты прав. Считаю Гвардиолу лучшим тренером мира. Да, он жесткий, он тиран, но он отличный тактик, и ни одна его команда которую он тренировал, не играла в "автобус".

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В отдельных матчах играла... и с контратак его команды постоянно получают

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Обзываешь тренера Ливерпуля? Смотри,как бы Барса не попала на МС в 1/8

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Ливерпуль выбьют до Барсы, последний зуб Димона даю! )

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Mutaloff
Mutaloff

Ну во-первых,мы ещё посмотрим,во-вторых сейчас из стабильных топ-клубов пока только Ливерпуль,не понятные отсечки практически у всех,вкат в сезон тяжёлый и без потерь тяжело,Ливерпуль ещё потеряет,поверь,если ты болельщик СС)

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Mutaloff
Mutaloff

МС*

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Брехня ! До полуфинала могут спокойно дойти

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Слепой сказал увидим (с)

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А Хрыстя опять обломался с прогнозами

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Обломался, не спорю. Наверно Гвардиола и в этом году хочет пощекотать нервы своим болельщикам и хозяевам. .....В прошлом году он немецкому бомжу тоже давал фору в 8 очков, а потом наверстал, вышел вперёд и стал чемпионом АПЛ.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Спасибо , португальский Санту !

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1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
4 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
5 Челси Челси 8 14
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли Бернли 8 12
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
10 Борнмут Борнмут 8 11
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 8 10
12 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
15 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
16 Саутгемптон Саутгемптон 8 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
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