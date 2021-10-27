"Манчестер Сити" сенсационно вылетел из Кубка Лиги

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 4-го раунда Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" в серии пенальти проиграл "Вест Хэму" и вылетел из турнира.

Стоит отметить, что "горожане" были бессменными победителями турнира в последние четыре года.

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" - 0:0, по пенальти - 5:3

"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Доусон, Диоп, Масуаку (Форнальс, 62), Соучек, Лансини (Цоуфал, 82), Ярмоленко (Боуэн, 62), Нобл, Влашич (Бенрахма, 62), Крессуэлл.

"Манчестер Сити": Стеффен, Стоунз, Аке, Уокер (Жоау Канселу, 46), Зинченко, Палмер (Габриэл Жезус, 76), де Брюйне (Грилиш, 83), Марез (Фоден, 72), Гюндоган, Стерлинг, Фернандиньо.

Не пропустите: "Бавария" с позором вылетела из Кубка Германии. | http://soccernews.ru