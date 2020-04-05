"Манчестер Сити" серьезно накажет Уокера, который вызвал на дом проституток во время карантина

Руководство "Манчестер Сити" приняло решение применить санкции к защитнику Кайлу Уокеру за вызов на дом двух проституток во время карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса, сообщает Mirror.

По сведениям издания, клуб оштрафует футболиста на 284 тысячи евро, что составляет его зарплату за 16 дней.

Ранее сообщалось, что всего через несколько часов после встречи с девушками, Уокер обратился к болельщикам, призвав их соблюдать правила карантина.

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