"Манчестер Сити" шокирован требованиями "Реала" по Ковачичу

Теги реал мадридманчестер ситиматео ковачич

"Манчестер Сити" шокирован требованиями "Реала" по Ковачичу

"Манчестер Сити" шокирован требованиями мадридского "Реала" по трансферу полузащитника Матео Ковачича.

Как сообщает Sky Sports, в стане "горожан" считают цену в 90 миллионов евро за переход 24-летнего хорвата завышенной.

Впрочем, отказываться от притязаний на Ковачича "Сити" пока не собирается. | http://soccernews.ru

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