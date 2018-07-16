"Манчестер Сити" шокирован требованиями "Реала" по Ковачичу

"Манчестер Сити" шокирован требованиями мадридского "Реала" по трансферу полузащитника Матео Ковачича.

Как сообщает Sky Sports, в стане "горожан" считают цену в 90 миллионов евро за переход 24-летнего хорвата завышенной.

Впрочем, отказываться от притязаний на Ковачича "Сити" пока не собирается. | http://soccernews.ru