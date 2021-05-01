"Манчестер Сити" сильнее "Кристал Пэлас". Завтра "горожане" могут стать чемпионами

Фото твиттер "Манчестер Сити"

В рамках 34-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счётом 2:0.

"Горожане" забили два гола в течение трёх минут - отличились Серхио Агуэро и Ферран Торрес.

Если в воскресенье "Манчестер Юнайтед" уступит "Ливерпулю", то команда Хосепа Гвардиолы досрочно станет чемпионом.

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити" - 0:2

Голы: 0:1 – 57 Агуэро, 0:2 – 59 Ферран Торрес.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Митчелл, Дэнн, Ридевалд (Шлупп, 59), Миливоевич, Куяте, Таунсенд (Айю, 82), Эзе, Заа, Бентеке (Матета, 67).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Менди, Жоау Канселу, Лапорт, Аке, Родри, Фернандиньо (Зинченко, 67), Стерлинг, Ферран Торрес, Габриэл Жезус, Агуэро.

Не пропустите: "Лестер" в большинстве не смог победить "Саутгемптон". | http://soccernews.ru