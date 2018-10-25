"Манчестер Сити" следит за ключевым игроком "Ювентуса"

Теги манчестер ситиювентусалекс сандро

"Манчестер Сити" следит за ключевым игроком "Ювентуса""Манчестер Сити" следит за ведущим защитником туринского "Ювентуса" Алексом Сандро, информирует 90min.com.

По сведениям источника, скауты "горожан" просмотрели игру 27-летнего бека "старой синьоры" в последней игре его команды в Лиге Чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Предпринять попытки подписать бразильца чемпион Англии может уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Алекс Сандро сделал 1 результативную передачу в 12 играх за "Ювентус".

Напомним, "Манчестер Сити" стал первым английским клубом, обыгравшим "Шахтер" на выезде. | soccernews.ru

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