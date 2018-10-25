"Манчестер Сити" следит за ключевым игроком "Ювентуса"

"Манчестер Сити" следит за ведущим защитником туринского "Ювентуса" Алексом Сандро, информирует 90min.com.

По сведениям источника, скауты "горожан" просмотрели игру 27-летнего бека "старой синьоры" в последней игре его команды в Лиге Чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Предпринять попытки подписать бразильца чемпион Англии может уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Алекс Сандро сделал 1 результативную передачу в 12 играх за "Ювентус".

Напомним, "Манчестер Сити" стал первым английским клубом, обыгравшим "Шахтер" на выезде. | soccernews.ru