"Манчестер Сити" снова обыграл "Боруссию" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

Фото: twitter.com/mancity

В ответной игре 1/4 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" одержал победу над дортмундской "Боруссией".

По сумме двух встреч "горожане" вышли в полуфинал, где сыграют с ПСЖ.

"Боруссия" Д - "Манчестер Сити" 1:2, первый матч - 1:2

Голы: Беллингем, 15 - 1:0, Марез (пен), 55 - 1:1, Фоден, 75 - 1:2

"Боруссия" Д: Хитц, Морей (Тиггес, 81), Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Дауд (Азар, 76), Беллингем (Брандт, 81), Кнауфф (Рейна, 68), Джан, Ройс, Холанд.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Уокер, Рубен Диаш, Зинченко, Фоден, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Марез, Гюндоган.

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