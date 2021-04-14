"Манчестер Сити" снова обыграл "Боруссию" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
Фото: twitter.com/mancity
В ответной игре 1/4 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" одержал победу над дортмундской "Боруссией".
По сумме двух встреч "горожане" вышли в полуфинал, где сыграют с ПСЖ.
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити" 1:2, первый матч - 1:2
Голы: Беллингем, 15 - 1:0, Марез (пен), 55 - 1:1, Фоден, 75 - 1:2
"Боруссия" Д: Хитц, Морей (Тиггес, 81), Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Дауд (Азар, 76), Беллингем (Брандт, 81), Кнауфф (Рейна, 68), Джан, Ройс, Холанд.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Уокер, Рубен Диаш, Зинченко, Фоден, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Марез, Гюндоган.
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|6
|15
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|6
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|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
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|6
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|1
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|12
|2
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|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
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|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4