"Манчестер Сити" собирается купить Фреда и отдать его в аренду "Шахтеру" до конца сезона

"Манчестер Сити" по-прежнему интересуется бразильским полузащитником "Шахтера" Фредом, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, манкунианцы рассматривают кандидатуру бразильца в качестве замены ветерану команды Яя Туре, который покинет клуб летом.

"Шахтер" не хочет расстаться с 24-летним Фредом в январе, поэтому "Манчестер Сити" может приобрести его и оставить в донецком клубе на правах аренды до конца сезона.

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