"Манчестер Сити" собирается подписать Фреда до ЧМ-2018

"Манчестер Сити" по-прежнему интересуется бразильским полузащитником "Шахтера" Фредом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста до начала Чемпионата Мира-2018 года, опасаясь, что после мундиаля цена на него может сильно вырасти.

Ранее сообщалось, что "горожане" готовы заплатить за 25-летнего Фреда порядка 50 миллионов евро.

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