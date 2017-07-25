"Манчестер Сити" собирается предложить за Мбаппе 180 миллионов евро

Теги манчестер ситимонакокилиан мбаппе

"Манчестер Сити" собирается предложить за Мбаппе 180 миллионов евро

"Манчестер Сити" не оставляет попыток приобрести нападающего "Монако" Килиана Мбаппе, сообщает Daily Record.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за футболиста 180 миллионов евро. В переговорах о покупке форварда принимает участие лично главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола.

Ранее сообщалось, что "Реал" предложил за 18-летнего Мбаппе 160 миллионов евро и еще 20 миллионов в качестве бонусов. Также французом интересуется ПСЖ.

Не пропустите: "Реал" достиг принципиальной договоренности с "Монако" по трансферу Мбаппе за 180 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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