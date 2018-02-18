"Манчестер Сити" собирается предложить Зинченко новый контракт

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"Манчестер Сити" собирается предложить Зинченко новый контракт

"Манчестер Сити" собирается провести переговоры с Александром Зинченко о новом соглашении.

Как сообщает The Sun, по новому контракту украинец будет получать более 56 тысяч евро в неделю. Действующее соглашение футболиста с клубом действует до лета 2021 года.

В этом сезоне Зинченко провел 9 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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