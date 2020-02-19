"Манчестер Сити" согласился на продажу Сане

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"Манчестер Сити" согласился на продажу Сане

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане продолжит карьеру в "Баварии".

По сведениям Sky Sports, "горожане" согласны продать игрока в летнее трансферное окно для получения дополнительного заработка. Ранее "Сити" отстранили от еврокубков на два сезона из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

Напомним, что "Бавария" хотела подписать Сане еще прошлым летом, однако трансфер не состоялся из-за травмы игрока.

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