"Манчестер Сити" согласился на продажу Сане

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане продолжит карьеру в "Баварии".

По сведениям Sky Sports, "горожане" согласны продать игрока в летнее трансферное окно для получения дополнительного заработка. Ранее "Сити" отстранили от еврокубков на два сезона из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

Напомним, что "Бавария" хотела подписать Сане еще прошлым летом, однако трансфер не состоялся из-за травмы игрока.

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