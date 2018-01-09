"Манчестер Сити" согласовал личный контракт с Санчесом
"Манчестер Сити" продолжает переговоры по трансферу чилийского нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает Guardian.
По сведениям издания, манкунианцы согласовали с футболистом условия пятилетнего контракта. Зарплата игрока в "Сити" составит почти 15 миллионов евро в год.
Впрочем "Манчестер Сити" пока не договорился с "Арсеналом". Клуб из Манчестера предлагает за него 23 миллиона евро, что не устраивает "Арсенал". Впрочем "Манчестер Сити" не будет улучшать предложение. Если оно будет отвергнуто, то 29-летний Санчес перейдет в клуб летом в качестве свободного агента.
Не пропустите: Алексис Санчес близок к уходу из "Арсенала". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
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|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
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|Сток Сити
|18
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