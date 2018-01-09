"Манчестер Сити" согласовал личный контракт с Санчесом

"Манчестер Сити" продолжает переговоры по трансферу чилийского нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает Guardian.

По сведениям издания, манкунианцы согласовали с футболистом условия пятилетнего контракта. Зарплата игрока в "Сити" составит почти 15 миллионов евро в год.

Впрочем "Манчестер Сити" пока не договорился с "Арсеналом". Клуб из Манчестера предлагает за него 23 миллиона евро, что не устраивает "Арсенал". Впрочем "Манчестер Сити" не будет улучшать предложение. Если оно будет отвергнуто, то 29-летний Санчес перейдет в клуб летом в качестве свободного агента.

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