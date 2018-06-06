"Манчестер Сити" согласовал первый летний трансфер

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"Манчестер Сити" согласовал первый летний трансфер

Полузащитник "Наполи" Жоржиньо близок к переходу в "Манчестер Сити", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб договорился о переходе футболиста за 59 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на три миллиона за счет бонусов. В данный момент клубам осталось согласовать мелкие детали трансфера.

Стоит отметить, что ради покупки Жоржиньо "Манчестер Сити" отказался от трансфера хавбека Фреда, который перешел в "Манчестер Юнайтед".

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