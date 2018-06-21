"Манчестер Сити" согласовал первый летний трансфер

Полузащитник "Наполи" Жоржиньо перейдет в "Наполи", написал журналист Sky Sports Фабрицио Романо в своем Twitter.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста за 49 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на несколько миллионов за счет бонусов.

В прошлом 26-летний Жоржиньо провел за "Наполи" 39 матчей и забил четыре мяча.

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