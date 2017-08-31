"Манчестер Сити" согласовал с Санчесом размер его оклада

"Манчестер Сити" согласовал с форвардом лондонского "Арсенала" Алексисом Санчесом размер его возможного оклада в новом клубе.

Как информирует El Mundo Deportivo, в случае перехода 28-летнего нападающего в стан "горожан", оклад футболиста вырастет до 12-ти миллионов евро за сезон. Если учесть, что "Сити" намерен подписать с Санчесом контракт сроком на четыре года, то в сумме, перебравшись в Манчестер, чилиец заработает почти 50 миллионов евро.

Напомним, делегация "Манчестер Сити" отправилась в Чили для согласования сделки по Санчесу. | soccernews.ru