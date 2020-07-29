"Манчестер Сити" согласовал стоимость Торреса

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"Манчестер Сити" согласовал стоимость Торреса

Вингер "Валенсии" Ферран Торрес близок к переходу в "Манчестер Сити".

По сведениям журналиста Эктора Гомеса, "горожане" согласовали трансфер 20-летнего футболиста за 25 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

Отметим, что действующее соглашение футболиста с "Валенсией" истекает следующим летом.

В текущем сезоне на счету Торреса 6 забитых мячей и 8 ассистов в 44 матчах.

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