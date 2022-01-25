"Манчестер Сити" согласовал трансфер бомбардира чемпионата Аргентины

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"Манчестер Сити" согласовал трансфер бомбардира чемпионата Аргентины

Фото: инстаграм Хулиана Альвареса/Автор неизвестен

Нападающий "Ривер Плейт" Хулиан Альварес станет игроком "Манчестер Сити", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста за 18,5 миллионов евро. Форвард перейдет в "Манчестер Сити" летом 2022 года, а до этого будет играть за "Ривер Плейт" на правах аренды.

В минувшем чемпионате Аргентины 21-летний Альварес стал лучшим бомбардиром, забив 18 голов в 20 матчах.

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