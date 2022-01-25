"Манчестер Сити" согласовал трансфер бомбардира чемпионата Аргентины
Фото: инстаграм Хулиана Альвареса/Автор неизвестен
Нападающий "Ривер Плейт" Хулиан Альварес станет игроком "Манчестер Сити", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста за 18,5 миллионов евро. Форвард перейдет в "Манчестер Сити" летом 2022 года, а до этого будет играть за "Ривер Плейт" на правах аренды.
В минувшем чемпионате Аргентины 21-летний Альварес стал лучшим бомбардиром, забив 18 голов в 20 матчах.
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|Команда
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|27
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|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18