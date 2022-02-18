"Манчестер Сити" согласовал трансфер бразильского таланта

"Манчестер Сити" договорился с "Атлетико Минейро" о приобретении вингера Савио Морейры.

По информации журналиста Фабрицио Романо, для завершения сделки 17-летнему футболисту осталось пройти медобследование.

Как и сообщалось ранее, "горожане" заплатят за бразильца 6,5 миллиона евро + бонусы + процент в случае дальнейшей продажи игрока.

Не исключено, что после перехода в "Сити" Савио будет отдан в аренду в ПСВ.

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