"Манчестер Сити" согласовал трансфер бразильского таланта

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"Манчестер Сити" согласовал трансфер бразильского таланта

"Манчестер Сити" договорился с "Атлетико Минейро" о приобретении вингера Савио Морейры.

По информации журналиста Фабрицио Романо, для завершения сделки 17-летнему футболисту осталось пройти медобследование.

Как и сообщалось ранее, "горожане" заплатят за бразильца 6,5 миллиона евро + бонусы + процент в случае дальнейшей продажи игрока.

Не исключено, что после перехода в "Сити" Савио будет отдан в аренду в ПСВ.

Не пропустите: "Манчестер Сити" начал переговоры о продлении контракта с Бернарду Силвой по просьбе Гвардиолы. | http://soccernews.ru
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