"Манчестер Сити" согласовал трансфер бразильского вингера

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"Манчестер Сити" согласовал трансфер бразильского вингера

Фото твиттер Transfers24hr

Вингер "Флуминенсе" Кайки да Силва продолжит карьеру в "Манчестер Сити", утверждает журналист Николо Скира.

По его информации, договорённость о трансфере 17-летнего футболиста уже достигнута.

Сумма сделки составит 12 миллионов евро + бонусы. Также бразильскому клубу полагается 20 процентов от возможной перепродажи игрока.

Кайки продолжит выступать за "Флуминенсе" до 2022 года, после чего заключит с "Сити" контракт на пять сезонов.

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