"Манчестер Сити" согласовал трансфер Бруну Фернандеша

Теги манчестер ситиспортинг лиссабонбруну фернандештрансферы

"Манчестер Сити" согласовал трансфер Бруну Фернандеша

Вингер лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш летом должен присоединиться к "Манчестер Сити".

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, "горожане" уже согласовали трансфер 24-летнего португальца. Трансфер футболиста обойдется клубу в 55 миллионов евро.

Фернандеш выступает за "Спортинг" с 2017 года. В этом сезоне на его счету 31 забитый мяч и 17 ассистов в 50 играх.

Читайте также: "Манчестер Сити" нацелился на защитника "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 6 мая

Главные новости дня: 6 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
Полная таблица

топ-5 тегов