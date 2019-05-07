"Манчестер Сити" согласовал трансфер Бруну Фернандеша

Вингер лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш летом должен присоединиться к "Манчестер Сити".

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, "горожане" уже согласовали трансфер 24-летнего португальца. Трансфер футболиста обойдется клубу в 55 миллионов евро.

Фернандеш выступает за "Спортинг" с 2017 года. В этом сезоне на его счету 31 забитый мяч и 17 ассистов в 50 играх.

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