"Манчестер Сити" согласовал трансфер Фреда

Английский "Манчестер Сити" согласовал трансфер полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда, информирует Sunday Mirror.

По сведениям издания, за 24-летнего хавбека "горняков" "горожане" заплатят 55 миллионов евро. Переход бразильца в стан "Сити" состоится уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Фред отметился 2 забитыми мячами и 4 результативными передачами в 24 матчах за "Шахтер".

Напомним, вчера "Манчестер Сити" разгромил "Лестер". | soccernews.ru