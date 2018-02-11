"Манчестер Сити" согласовал трансфер Фреда

Теги манчестер ситишахтер донецкфред

"Манчестер Сити" согласовал трансфер ФредаАнглийский "Манчестер Сити" согласовал трансфер полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда, информирует Sunday Mirror.

По сведениям издания, за 24-летнего хавбека "горняков" "горожане" заплатят 55 миллионов евро. Переход бразильца в стан "Сити" состоится уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Фред отметился 2 забитыми мячами и 4 результативными передачами в 24 матчах за "Шахтер".

Напомним, вчера "Манчестер Сити" разгромил "Лестер". | soccernews.ru

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