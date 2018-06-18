"Манчестер Сити" согласовал трансфер хавбека сборной Италии

"Манчестер Сити" согласовал трансфер полузащитника "Наполи" Жоржиньо, информирует Mediaset.

Так, по сведениям источника, покупка 26-летнего хавбека неаполитанцев обойдется "горожанам" в 50 миллионов евро без учета всевозможных бонусов.

В завершившемся сезоне Жоржиньо забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за "Наполи".

Напомним, "Манчестер Сити" готов заплатить 70 миллионов евро за ключевого игрока "Реала". | soccernews.ru