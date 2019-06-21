"Манчестер Сити" согласовал трансфер испанского вратаря

Вратарь "Эйбара" Асьер Риесго продолжит карьеру в "Манчестер Сити", сообщает Marca.

По сведениям издания, 35-летний футболист подпишет однолетний контракт с "горожанами" и станет третьим голкипером команды.

Также отмечается, что в английском клубе зарплата испанца увеличится вдвое, а после завершения карьеры он сможет остаться в структуре манкунианцев.

Риесго выступает за "Эйбар" с 2015 года, сыграл 69 матчей и пропустил 100 голов.

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