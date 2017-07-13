"Манчестер Сити" согласовал трансфер ключевого игрока "Тоттенхэма"

"Манчестер Сити" согласовал с лондонским "Тоттенхэм" переход в свой стан защитника "шпор" Кайла Уокера, информирует Mundo Deportivo.

Ожидается, что уже завтра 27-летний бек пройдет медобследование в новом клубе. Официально о сделке будет объявлено в течение ближайших двух дней. Сумма трансфера игрока сборной Англии составила порядка 60-ти миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Сити" готов заплатить за Бертранда 34 миллиона евро. | soccernews.ru