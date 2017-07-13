"Манчестер Сити" согласовал трансфер ключевого игрока "Тоттенхэма"

Теги тоттенхэмманчестер ситикайл уокер

"Манчестер Сити" согласовал трансфер ключевого игрока "Тоттенхэма""Манчестер Сити" согласовал с лондонским "Тоттенхэм" переход в свой стан защитника "шпор" Кайла Уокера, информирует Mundo Deportivo.

Ожидается, что уже завтра 27-летний бек пройдет медобследование в новом клубе. Официально о сделке будет объявлено в течение ближайших двух дней. Сумма трансфера игрока сборной Англии составила порядка 60-ти миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Сити" готов заплатить за Бертранда 34 миллиона евро. | soccernews.ru

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Команда М О
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2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
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19 Мидлсбро 38 28
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