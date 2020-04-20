"Манчестер Сити" согласовал трансфер латиноамериканского таланта

Защитник "Альянсы Лима" Клюйверт Агилар перейдет в "Манчестер Сити", сообщает La Derniere Heure.

По сведениям издания, английский клуб договорился о переходе футболиста за 2,5 миллиона евро. Перуанец продолжит выступать за нынешний клуб до наступления ему 18-летия в 2021 году.

16-летний Агилар является воспитанником "Альянсы Лима". Всего он провел за перуанцев девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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