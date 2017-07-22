"Манчестер Сити" согласовал трансфер Менди

Теги манчестер ситибенжамен мендимонако

"Манчестер Сити" согласовал трансфер Менди

Защитник "Монако" Бенжамен Менди близок к переходу в "Манчестер Сити", сообщает L`Equipе.

По сведениям издания, клубы достигли договоренности по трансферу игрока. Стоимость сделки составит 57,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Менди сыграл 25 поединков и отдал 5 голевых передач.

Читайте также: "Манчестер Сити" в пятницу объявит о трансфере Данило. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Тоттенхэм" в результативном поединке переиграл ПСЖ

"Тоттенхэм" в результативном поединке переиграл ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов