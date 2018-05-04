"Манчестер Сити" согласовал трансфер "нового ван Дейка"

"Манчестер Сити" согласовал трансфер защитника "Зволле" Филиппа Сандлера, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, сумма сделки составит три миллиона евро. Стоит отметить, что 21-летнего центрбека по манере игры сравнивают с Вирджилом ван Дейком.

Сандлер выступает за "Зволле" с 2016 года, сыграл 32 матча и забил 1 гол.

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