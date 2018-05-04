"Манчестер Сити" согласовал трансфер "нового ван Дейка"

Теги манчестер ситизволлевирджил ван дейк

"Манчестер Сити" согласовал трансфер "нового ван Дейка"

"Манчестер Сити" согласовал трансфер защитника "Зволле" Филиппа Сандлера, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, сумма сделки составит три миллиона евро. Стоит отметить, что 21-летнего центрбека по манере игры сравнивают с Вирджилом ван Дейком.

Сандлер выступает за "Зволле" с 2016 года, сыграл 32 матча и забил 1 гол. 

Не пропустите: Яя Туре покидает "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Спартак" дожимает "Ростов" и остается фаворитом в борьбе за второе место

"Спартак" дожимает "Ростов" и остается фаворитом в борьбе за второе место

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов