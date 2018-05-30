"Манчестер Сити" согласовал трансфер Жоржиньо

Хавбек "Наполи" Жоржиньо близок к переходу в "Манчестер Сити".

Как сообщает CalcioNapoli24, "горожане" достигли договоренности по трансферу бразильца. Жоржиньо обойдется английскому клубу в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Жоржиньо провел 39 матчей, в которых отметился 4 голами и 4 ассистами.

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