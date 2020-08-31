"Манчестер Сити" согласовал условия контракта с лидером обороны "Наполи"

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"Манчестер Сити" согласовал условия контракта с лидером обороны "Наполи"

"Манчестер Сити" договорился по условиям личного контракта с сенегальским защитником неаполитанского "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает France Football.

По сведениям издания, футболист согласился перейти в английский топ-клуб. Впрочем, "Манчестер Сити" еще нужно договориться по трансферу сенегальца. "Наполи" оценивает Кулибали в 70 миллионов евро, но "горожане" намерены договориться о снижении цены.

29-летний Кулибали выступает за "Наполи" с 2014 года, провел за клуб 246 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Лисый физрук в Манчестере потратил уже миллиард, но так и не дошёл даже до полуфинала ЛЧ ни разу :D

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Реальное усиление для горожан.Престарелый карлик даже не понадобится шарлатану.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Хмырь не нужен и БАРСЕ.Хе-хе...

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