"Манчестер Сити" согласовал условия контракта с лидером обороны "Наполи"

"Манчестер Сити" договорился по условиям личного контракта с сенегальским защитником неаполитанского "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает France Football.

По сведениям издания, футболист согласился перейти в английский топ-клуб. Впрочем, "Манчестер Сити" еще нужно договориться по трансферу сенегальца. "Наполи" оценивает Кулибали в 70 миллионов евро, но "горожане" намерены договориться о снижении цены.

29-летний Кулибали выступает за "Наполи" с 2014 года, провел за клуб 246 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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