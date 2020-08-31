"Манчестер Сити" согласовал условия контракта с лидером обороны "Наполи"
"Манчестер Сити" договорился по условиям личного контракта с сенегальским защитником неаполитанского "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает France Football.
По сведениям издания, футболист согласился перейти в английский топ-клуб. Впрочем, "Манчестер Сити" еще нужно договориться по трансферу сенегальца. "Наполи" оценивает Кулибали в 70 миллионов евро, но "горожане" намерены договориться о снижении цены.
29-летний Кулибали выступает за "Наполи" с 2014 года, провел за клуб 246 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
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|Команда
|М
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18