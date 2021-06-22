"Манчестер Сити" сомневается в подписании Кейна

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"Манчестер Сити" сомневается в подписании КейнаФото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Как сообщает ESPN, форвард сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн имеет возможность остаться в лондонском клубе еще на один год.

По информации источника, президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви не хочет отпускать Кейна и уже сказал одному из кандидатов на пост главного тренера о том, что англичанин останется в клубе.

Отмечается, что "Манчестер Сити", который хочет подписать Кейна, думает о том, что этим летом такой переход будет сложно осуществить, учитывая то, насколько футболист важен для "шпор". Сообщается, что "Сити" готов ждать еще год и подписать Кейна летом 2022 года.

Ранее СМИ писали о том, что "Манчестер Сити" сделал официальное предложения по Кейну в размере 100 миллионов фунтов, а также готов включить в сделку Стерлинга, Эмерика Лапорта и Габриэла Жезуса.

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