"Манчестер Сити" сомневается в подписании Кейна
Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен
Как сообщает ESPN, форвард сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн имеет возможность остаться в лондонском клубе еще на один год.
По информации источника, президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви не хочет отпускать Кейна и уже сказал одному из кандидатов на пост главного тренера о том, что англичанин останется в клубе.
Отмечается, что "Манчестер Сити", который хочет подписать Кейна, думает о том, что этим летом такой переход будет сложно осуществить, учитывая то, насколько футболист важен для "шпор". Сообщается, что "Сити" готов ждать еще год и подписать Кейна летом 2022 года.
Ранее СМИ писали о том, что "Манчестер Сити" сделал официальное предложения по Кейну в размере 100 миллионов фунтов, а также готов включить в сделку Стерлинга, Эмерика Лапорта и Габриэла Жезуса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18