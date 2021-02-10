"Манчестер Сити" сомневается в возможности трансфера Лаутаро Мартинеса

"Манчестер Сити" сомневается, что им удастся заполучить форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает Eurosport, "горожане" утратили шансы на покупку игрока, так как он вскоре продлит контракт с "Интером" и его зарплата вырастет в два раза.

Отмечается, что теперь "Сити" готовится навязать борьбу "Челси" в гонке за Эрлингом Холандом. Кроме того, клуб может подписать Лионеля Месси, если тот летом покинет "Барселону".

В текущем сезоне Мартинес провел 31 игру, в которых отметился 12 голами и пятью ассистами.

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