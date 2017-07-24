"Манчестер Сити" сообщил, под каким номером будет играть Данило

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"Манчестер Сити" сообщил, под каким номером будет играть Данило

"Манчестер Сити" в своём официальном твиттере сообщил, под каким номером будет выступать новичок команды Данило.

26-летний бразилец выбрал третий номер, под которым ранее играл Бакари Санья.

Напомним, что Данило заключил с "Манчестер Сити" пятилетний контракт. | http://soccernews.ru

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