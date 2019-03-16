"Манчестер Сити" совершил фантастический камбэк в Кубке Англии

Теги манчестер ситисуонси сити

"Манчестер Сити" совершил фантастический камбэк в Кубке Англии

В рамках 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" обыграл "Суонси", уступая к 69-й минуте со счётом 0:2.

Волевую победу "горожанам" принесли точные выстрелы Бернарду Силвы и Серхио Агуэро, а также автогол вратаря "лебедей" Кристоффера Нордфельдта.

"Суонси" – "Манчестер Сити" - 2:3

Голы: Граймз, 20 (пенальти) - 1:0, Целина, 29 - 2:0, Бернарду Силва, 69 - 2:1, Нордфельдт, 78 (автогол) - 2:2, Агуэро, 88 - 2:3.

"Суонси": Нордфельдт, Робертс, Картер-Викерс, ван дер Хорн, Джеймс, Дайер (Асоро, 61), Раутледж, Байерс (Джон, 73), Целина, Фултон (Харрис, 86), Граймз.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Уокер, Делф, Сильва, Гюндоган, Марез (Агуэро, 64), Бернарду Силва, Сане (Зинченко, 57), Габриэл Жезус.

Таким образом, "Сити" стал вторым полуфиналистом Кубка Англии вслед за "Уотфордом", который разобрался с "Кристал Пэлас".

Не пропустите: "Вест Хэм" и "Лестер" побеждают в 31-м туре АПЛ, "Ньюкасл" вырывает ничью на последних минутах. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетик" одолел "Атлетико" в 28-м туре Примеры (видео голов)

"Атлетик" одолел "Атлетико" в 28-м туре Примеры (видео голов)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 30 73
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 29 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Борнмут Борнмут 31 38
12 Эвертон Эвертон 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов