"Манчестер Сити" совершил фантастический камбэк в Кубке Англии

В рамках 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" обыграл "Суонси", уступая к 69-й минуте со счётом 0:2.

Волевую победу "горожанам" принесли точные выстрелы Бернарду Силвы и Серхио Агуэро, а также автогол вратаря "лебедей" Кристоффера Нордфельдта.

"Суонси" – "Манчестер Сити" - 2:3

Голы: Граймз, 20 (пенальти) - 1:0, Целина, 29 - 2:0, Бернарду Силва, 69 - 2:1, Нордфельдт, 78 (автогол) - 2:2, Агуэро, 88 - 2:3.

"Суонси": Нордфельдт, Робертс, Картер-Викерс, ван дер Хорн, Джеймс, Дайер (Асоро, 61), Раутледж, Байерс (Джон, 73), Целина, Фултон (Харрис, 86), Граймз.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Уокер, Делф, Сильва, Гюндоган, Марез (Агуэро, 64), Бернарду Силва, Сане (Зинченко, 57), Габриэл Жезус.

Таким образом, "Сити" стал вторым полуфиналистом Кубка Англии вслед за "Уотфордом", который разобрался с "Кристал Пэлас".

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