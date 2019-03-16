"Манчестер Сити" совершил фантастический камбэк в Кубке Англии
В рамках 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" обыграл "Суонси", уступая к 69-й минуте со счётом 0:2.
Волевую победу "горожанам" принесли точные выстрелы Бернарду Силвы и Серхио Агуэро, а также автогол вратаря "лебедей" Кристоффера Нордфельдта.
"Суонси" – "Манчестер Сити" - 2:3
Голы: Граймз, 20 (пенальти) - 1:0, Целина, 29 - 2:0, Бернарду Силва, 69 - 2:1, Нордфельдт, 78 (автогол) - 2:2, Агуэро, 88 - 2:3.
"Суонси": Нордфельдт, Робертс, Картер-Викерс, ван дер Хорн, Джеймс, Дайер (Асоро, 61), Раутледж, Байерс (Джон, 73), Целина, Фултон (Харрис, 86), Граймз.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Уокер, Делф, Сильва, Гюндоган, Марез (Агуэро, 64), Бернарду Силва, Сане (Зинченко, 57), Габриэл Жезус.
Таким образом, "Сити" стал вторым полуфиналистом Кубка Англии вслед за "Уотфордом", который разобрался с "Кристал Пэлас".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Борнмут
|31
|38
|12
|Эвертон
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14